Депутаты предложили отправить безработных петербуржцев на общественные работы

Срок создания такого рабочего места составит не более пяти месяцев.

В четверг, 18 июня, стало известно о том, что в Смольном назвали число безработных петербуржцев. Об этом заявил председатель комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко.

Как оказалось, официальный статус безработного в Петербурге имеют 86 698 человек. По данным специалистов, уровень безработицы достиг 2,7%. Отмечается, что ситуация на рынке труда расценивается как "очень жесткая".

Чернейко предложил отправить безработных петербуржцев на общественные работы. Им будут выплачивать по 38 тысяч рублей в месяц, из которых половину — из бюджета Северной столицы. Предполагается создать около тысячи рабочих мест.

Ранее мы сообщали о том, что в 2020 году в вузах Петербурга будет 27,5 тыс. бюджетных мест.

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