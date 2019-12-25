В Смольном намерены запустить репетицию турсезона

На начальном этапе сервисы будут работать для горожан и немногочисленных туристов из других регионов.

Стали известны подробности "репетиции" туристического сезона в Петербурге и как будет реализовано поэтапное открытие городских культурных объектов. Как сообщила "Фонтанка" 6 июня, о деталях инициативы рассказал новый глава комитета по туризму Сергей Корнеев.

Начать "восстановление" туристической отрасли планируют с 20 июня. В настоящее время власти изучают опыт соседних регионов, которые уже с 1 июня начали прием туристов, например, в Карелии и Ленинградской области. Сначала для горожан и редких туристов будут открыты туристско-информационные офисы, где можно будет заказать экскурсии с аудио- или радио-гидами в сопровождении экскурсоводов. На свежем воздухе будут проходить индивидуальные или семейные экскурсии на свежем воздухе, после этого планируется увеличить число в группе до 10-15 человек.

Туристические офисы совместно с участниками рынка смогут выделить до 30 тысяч аудио-гидов, которые будут своевременно дезинфицировать, указывает Корнеев.

Ранее мы сообщали о том, что комитет по туризму разработал дорожную карту по поэтапному открытию городских объектов культуры Петербурга. Как только позволит эпидемиологическая ситуация, туристический сезон будет открыт.

Фото: Piter.tv