В Смольном намерены потратить 63 млн рублей на экспозицию для ПМЭФ-2022

Проводить мероприятие планируют во втором павильоне "Экспофорума".

Стало известно, что на создание "экспозиции Санкт-Петербурга в рамках подготовки и проведения Петербургского международного экономического форума" власти Петербурга намерены потратить 63 млн рублей. Об этом конкурсе объявил Петербургский комитет по промышленной политике, инновациям и торговле. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

На сайте его разместили 5 марта. В документе указали, что подрядчик должен будет составить дизайн-проект, снять имиджевые видео, обустроить экспозицию и деловую зону, а также обеспечить услуги кейтеринга. В меню предполагаются фрукты, конфеты, круассаны и другие позиции. Также в техзадании указаны виды подарков для участников события. Проводить мероприятие планируют во втором павильоне "Экспофорума".

Желающие поучаствовать смогут подать заявки до 22 марта, а крайний срок оказания услуг – 30 июня. Напомним, что ПМЭФ должен пройти с 15 по 18 июня. На сайте указали, что страной-гостем станет Египет.

Ранее депутаты Петербурга обсудили с BIOCAD импортозамещение лекарств. Гости осмотрели производство и обсудили рабочие вопросы, связанные с обеспечением города лекарственными средствами.

Фото: Piter.tv

