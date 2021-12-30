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В Смольном намерены потратить 63 млн рублей на экспозицию для ПМЭФ-2022
Сегодня, 21:21
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В Смольном намерены потратить 63 млн рублей на экспозицию для ПМЭФ-2022

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Проводить мероприятие планируют во втором павильоне "Экспофорума".

Стало известно, что на создание "экспозиции Санкт-Петербурга в рамках подготовки и проведения Петербургского международного экономического форума" власти Петербурга намерены потратить 63 млн рублей. Об этом конкурсе объявил Петербургский комитет по промышленной политике, инновациям и торговле. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. 

На сайте его разместили 5 марта. В документе указали, что подрядчик должен будет составить дизайн-проект, снять имиджевые видео, обустроить экспозицию и деловую зону, а также обеспечить услуги кейтеринга. В меню предполагаются фрукты, конфеты, круассаны и другие позиции. Также в техзадании указаны виды подарков для участников события. Проводить мероприятие планируют во втором павильоне "Экспофорума".

Желающие поучаствовать смогут подать заявки до 22 марта, а крайний срок оказания услуг – 30 июня. Напомним, что ПМЭФ должен пройти с 15 по 18 июня. На сайте указали, что страной-гостем станет Египет. 

Ранее депутаты Петербурга обсудили с BIOCAD импортозамещение лекарств. Гости осмотрели производство и обсудили рабочие вопросы, связанные с обеспечением города лекарственными средствами.

Фото: Piter.tv
 

Теги: госзакупки, пмэф 2022
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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