В Смольном наградили юных железнодорожников

Молодые люди участвовали в WorldSkills Russia.

В понедельник, 11 октября, в Смольном прошла торжественная церемония награждения сборной команды Петербурга, которая приняла участие в IX Национальном чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). Об этом сообщили в телеграм-канале "СПб-Главный".

В составе команды также были воспитанники Малой Октябрьской железной дороги, выступившие в номинации "Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте". Серебряную медаль в этой дисциплине вручили Михаилу Кузьмину, а бронзы удостоился Максим Коптев.

Ранее мы писали, что музей Анны Ахматовой пообещал награду за сведения о местонахождении кота Оси.

Фото: телеграм-канал / "СПб-Главный"