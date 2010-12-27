В Смольном наградили любимых врачей петербуржцев

Победителями стали 20 медиков.

В Смольном 12 декабря чествовали победителей конкурса народного признания "Наш любимый врач", сообщила пресс-служба петербургской администрации. Лучших, по мнению горожан, врачей наградила вице-губернатор Анна Митянина.

Конкурс, начатый в Петербурге 7 лет назад охотно подхватили другие регионы страны. Независимыми экспертами в этом состязании стали сами петербуржцы и их дети. Победители выбирались по итогам голосования на сайте конкурса, в финал вышли 10 врачей-педиатров и 10 медиков-специалистов из городских и частных поликлиник города.

Также на церемонии наградили десяток маленьких горожан, нарисовавших своих любимых докторов для конкурса рисунка. Всего за время голосования на сайте появилось почти 29 тысяч признаний от 15 тысяч пользователей и более 15 тысяч отзывов и историй излечения.

Также в этот день вручали награды петербургским молодым исследователям.

Фото: пресс-служба Смольного