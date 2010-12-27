Петербургским молодым исследователям вручили награды

Система грантов действует в Северной столице с 1994 года.

Более 1700 молодых исследователей получат денежные премии. Сегодня, 13 декабря, губернатор Петербурга наградил стипендиатов правительства Северной столицы и победителей конкурса грантов.

На материальную поддержку специалистам выделили общую сумму 87 млн рублей. Размер грантов для молодых ученых составляет 100 тыс.рублей, а для молодых кандидатов наук – 150 тыс.рублей.

В следующем году в Петербурге впервые вручат премию в области физических наук имени Жореса Алферова.

Фото: gov.spb.ru