Петербургским молодым исследователям вручили награды

Более 1700 молодых исследователей получат денежные премии. Сегодня, 13 декабря, губернатор Петербурга наградил стипендиатов правительства Северной столицы и победителей конкурса грантов.
На материальную поддержку специалистам выделили общую сумму 87 млн рублей. Размер грантов для молодых ученых составляет 100 тыс.рублей, а для молодых кандидатов наук – 150 тыс.рублей.
В следующем году в Петербурге впервые вручат премию в области физических наук имени Жореса Алферова.
Фото: gov.spb.ru
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