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Петербургским молодым исследователям вручили награды
Сегодня, 21:00
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nadezhda_sib

Петербургским молодым исследователям вручили награды

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Система грантов действует в Северной столице с 1994 года.

Более 1700 молодых исследователей получат денежные премии. Сегодня, 13 декабря, губернатор Петербурга наградил стипендиатов правительства Северной столицы и победителей конкурса грантов.

На материальную поддержку специалистам выделили общую сумму 87 млн рублей. Размер грантов для молодых ученых составляет 100 тыс.рублей, а для молодых кандидатов наук  150 тыс.рублей.

В следующем году в Петербурге впервые вручат премию в области физических наук имени Жореса Алферова. 

Фото: gov.spb.ru 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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