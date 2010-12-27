В Петербурге будут вручать премию имени Жореса Алферова

Академик ушел из жизни в 88 лет.

Со следующего года выдающиеся деятели в области науки и техники будут награждаться премией правительства Петербурга имени Жореса Алферова. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов, сообщила 20 ноября пресс-служба Смольного.

Премию будут вручать в номинации "нанотехнологии". Таким образом удастся не только поощрить современных ученых, но и увековечить память Нобелевского лауреата по физике, которую он получил в 2000 году.

Также Академик РАН Жорес Иванович Алферов был почетным гражданином Петербурга, общественным и политическим деятелем. Ушел из жизни 1 марта 2019 года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Мичуринской улице Нобелевскому лауреату установят мемориальную доску.

Фото: ВКонтакте/Николай Кузнецов