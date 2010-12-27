На Мичуринской установят мемориальную доску Жоресу Алферову

Ранее в холле Академического университета открыли бронзовый памятник лауреату Нобелевской премии Жоресу Алферову.

В Петербурге установят мемориальную доску Нобелевскому лауреату Жоресу Алферову. Постановление приняли депутата ЗакСа. Мемориальную доску решили установить на Мичуринской улице.

Ранее в холле Академического университета открыли бронзовый памятник лауреату Нобелевской премии Жоресу Алферову. Скульптуру создал народный художник РФ Зураб Церетели.

Жорес Алферов умер в Петербурге 1 марта в возрасте 88 лет. Академик умер от острой сердечно-легочной недостаточности после долгой болезни. Жорес Алферов является автором более 500 научных работ и 50 изобретений. За разработку в полупроводниковой технике академик в 2000 году получил Нобелевскую премию.

Фото: ВК/ Жорес Алфёров Нобелевский лауреат по физике