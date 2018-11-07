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Высокая доля федеральных сетей в розничной торговле Петербурга вредит экономике
Сегодня, 14:43
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nadezhda_sib

Высокая доля федеральных сетей в розничной торговле Петербурга вредит экономике

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Она составляет 91%.

Юрий Калабин, будущий глава объединенного комитета по промышленной политике, инновациям и торговли Петербурга заявил, что преобладание федеральных сетей в рознице вредит потребительскому рынку. Об этом рассказала "Фонтанка.ру"

На данный момент федеральные сети занимают 91% петербургского рынка. Калабин считает, что нужно увеличивать количество ярмарок, рынков, специализированных магазинов, торговых рядов и интернет-торговли. Также должно больше появиться регулируемой нестационарной торговли. Решать эту проблему Смольный будет вместе с федеральными сетями.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что сотрудники Смольного провели рейд по пресечению несанкционированной торговли

Фото: pixabay.com

Теги: торговля, федеральные сети
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Аноним
Сегодня 16:04

Не надо трогать Фед.сети!!!! С ними жить спокойно,всегда всё есть....И их контралировать проше.Рынки,ярмарки выходного дня должны быть в каждом районе...

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