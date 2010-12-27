Сотрудники Смольного провели рейд по пресечению несанкционированной торговли

В летнее время в Петербурге особенно активно развивается несанкционированная торговля.

Сотрудники Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности провели очередной рейд по пресечению несанкционированной торговли. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Председатель комитета считает, что незаконные торговые объекты уродуют внешний вид города. Кроме того, велик риск приобретения некачественных, а иногда и опасных товаров. В летний период власти особенно активно следят за несанкционированной торговлей, так как в это время появляется множество "точек" с овощами и фруктами.

В этот раз сотрудники ликвидировали ларьки с фруктами на Богатырском проспекте и проспекте Королева. Они незаконно занимали городскую землю. Владельцев привлекли к административной ответственности за продажу товаров в неустановленных местах, а также нарушения в области предпринимательской деятельности.

Всего с начала 2019 года межведомственная рабочая группа провела 93 рейда аналогичных рейда в Петербурге. За это время удалось освободить 139 участков.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что жители Янино-1 недовольны стихийным рынком на Голландской улице.

Фото: gov.spb.ru