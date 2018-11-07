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Жители Янино-1 недовольны стихийным рынком на Голландской улице
Сегодня, 11:28
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nadezhda_sib

Жители Янино-1 недовольны стихийным рынком на Голландской улице

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На этом месте они ждали остановку.

Жители Янино-1 пожаловались в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" ВКонтакте на стихийный рынок. Он появился на Голландской улице около дома №3. Вместо него там ждали остановку.

Автор поста отметил, что местные жители просили администрацию и муниципальных властей благоустроить эту территорию и поставить урны и остановку. По его словам, в любую погоду здесь собирается очередь. Все ждут маршрутку. 

"Когда в одну из ночей залили бетон, у жителей было много радости, что вот, наконец, появится укрытие в непогоду. Говорили, что даже кофе будут продавать"

- написал пользователь.

Однако на месте остановки появился стихийный рынок. Его законность находится под вопросом. Без радости эту новость восприняли и комментаторы записи. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Шушарах после реконструкции откроется электроподстанция

Фото: vk.com/spb_today

Теги: торговля, янино
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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