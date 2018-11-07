Жители Янино-1 недовольны стихийным рынком на Голландской улице

На этом месте они ждали остановку.

Жители Янино-1 пожаловались в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" ВКонтакте на стихийный рынок. Он появился на Голландской улице около дома №3. Вместо него там ждали остановку.

Автор поста отметил, что местные жители просили администрацию и муниципальных властей благоустроить эту территорию и поставить урны и остановку. По его словам, в любую погоду здесь собирается очередь. Все ждут маршрутку.

"Когда в одну из ночей залили бетон, у жителей было много радости, что вот, наконец, появится укрытие в непогоду. Говорили, что даже кофе будут продавать" - написал пользователь.

Однако на месте остановки появился стихийный рынок. Его законность находится под вопросом. Без радости эту новость восприняли и комментаторы записи.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Шушарах после реконструкции откроется электроподстанция.

Фото: vk.com/spb_today