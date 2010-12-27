В Шушарах после реконструкции откроется электроподстанция

По этому случаю пройдет торжественное мероприятие.

В понедельник, 15 июля в поселке Шушары Пушкинского района откроется после реконструкции электроподстанция №210 "Ленсоветская". К возвращению станции в штатный режим приурочено торжественное мероприятие, которое состоится в 16:30, сообщила пресс-служба администрации Петербурга.

Объект расположился на Московском шоссе, дом 191, лит. А. Работа электроподстанции заключается в понижении напряжения в сети переменного тока и его распределении на Пушкинский район города.

Компания "Ленэнерго" проводит плановую модернизацию электроподстанций с 2016 по 2020 годы. Цель программы – обеспечить стабильную подачу электроэнергии в дома петербуржцев.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что рабочая неделя в Петербурге начнется с потепления. Однако, в городе снова пройдут кратковременные дожди.

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