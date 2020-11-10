В Смольном надеются, что не придется ужесточать ограничения в Петербурге

Если достаточное количество граждан в ближайшее время, до 1 декабря, получат первый или второй компонент вакцины, то когда заработает жесткая система QR-кодов, уже успеет выработаться коллективный иммунитет.

Власти Петербурга надеются, что ужесточать коронавирусные ограничения к Новому году не придется. Об этом 13 ноября сообщил заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

По словам Ситова, если достаточное количество граждан в ближайшее время, до 1 декабря, получат первый или второй компонент вакцины, то когда заработает жесткая система QR-кодов, уже успеет выработаться коллективный иммунитет. И места, в которые будет осуществляться доступ только по кодам, будут безопасными для посещения.

Ранее на Дворцовой площади 20 декабря установят главную новогоднюю ель.

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