В Смольном надеются, что не придется ужесточать ограничения в Петербурге

Власти Петербурга надеются, что ужесточать коронавирусные ограничения к Новому году не придется. Об этом 13 ноября сообщил заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.
По словам Ситова, если достаточное количество граждан в ближайшее время, до 1 декабря, получат первый или второй компонент вакцины, то когда заработает жесткая система QR-кодов, уже успеет выработаться коллективный иммунитет. И места, в которые будет осуществляться доступ только по кодам, будут безопасными для посещения.
Ранее на Дворцовой площади 20 декабря установят главную новогоднюю ель.
Фото: pixabay
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