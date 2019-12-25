В Петербурге QR-коды о вакцинации распечатают в банках и районных администрациях

В полноценном режиме система заработает с 15 ноября.

В Петербурге с 15 ноября у прошедших вакцинацию, но не имеющих регистрации на портале "Госуслуги", появится возможность распечатать QR-код в отделениях банков и районных администрациях. Об этом в Telegram рассказал депутат Борис Вишневский, который получил ответ на свой запрос от вице-губернатора Олега Эргашева.

Распечатать QR-коды о вакцинации можно будет в отделениях ПАО "Сбербанк". По состоянию на 9 ноября, районные администрации отчитались, что места для распечатки QR-кодов о прививке организованы в Кировском, Петродворцовом, Петроградском, Василеостровском, Кронштадтском, Красносельском, Колпинском и Невском районах города.

Ранее губернатор Александр Беглов сообщил, что петербуржцам уже выдают бумажные QR-коды в центрах вакцинации. В полноценном режиме система заработает с 15 ноября.

Как получить QR-код вакцинированного и переболевшего: ответы на самые частые вопросы.

Фото: pixabay