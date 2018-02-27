В Смольном ищут подрядчика для очистки от снега резиденции губернатора Петербурга

Начальная цена контракта составит 5,4 млн рублей.

Подрядчиков для очистки от снега и наледи зданий правительства Петербурга ищут в Северной столице. Аукцион по поиску компаний на фронт данных работ 14 декабря объявила городская администрация, отмечает Znak.com. Начальная цена контракта – 5,4 млн рублей.

Заявки от потенциальных участников тендера принимаются до 23 декабря. Возможный контракт начнет исполняться сразу после заключения договора. Срок завершения оказания услуг — 30 ноября 2022 года. Подрядчику предстоит очистить от снега и льда комплекс зданий в Смольном проезде, а также объекты в поселках Комарово и Солнечное – здания в 1-2 этажа.

Тем временем, в Петербурге продолжается снежный апокалипсис. Горожане массово жалуются в социальных сетях и на портале "Наш Санкт-Петербург" на неубранные улицы, лужи и наледь.

Фото: Piter.tv