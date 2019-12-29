В Смольном хотят взыскать 400 тыс. рублей с браконьера за убийство лося

На границе Петербурга и области специалисты обнаружили приманку для лосей и вышку для скрытного отстрела диких животных. Ветеринары установили, что жертвой браконьеров самка лося. Теперь виновника хотят привлечь к ответственности, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
Инспекторы комитет по природопользованию, сотрудники полиции и представители комитета по охране, контрою и регулированию использования объектов животного мира Ленобласти и ГБУ "Санкт-Петербургская городская станция по борьбе с болезнями животных" провели совместный рейд в Пушкинском районе. Они побывали на месте незаконной охоты.
Недалеко от места обнаружения останков лосенка специалисты также нашли "улики", который говорят о том, что жертвой злоумышленника стала самка лося.
Комитет направил материалы в полицию для возбуждения уголовного дела. Ущерб животному миру оценили в 400 тыс. рублей, сумму хотят взыскать с нарушителя.
Также пресс-служба отметила, что любительская и спортивная охота в Петербурге запрещена.
Ранее Росприроднадзор напомнил петербуржцам о штрафах за сбитых диких животных.
Фото: pixabay.com
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