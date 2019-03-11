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Смольный может выделить РПЦ помещения в Спасе на Крови
Сегодня, 21:26
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Смольный может выделить РПЦ помещения в Спасе на Крови

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Служители церкви просят помещение для переодеваний.

Часовня-ризница собора Спаса на Крови в Петербурге может перейти Русской православной церкви. Сегодня, 5 марта, в Смольном прошло обсуждение на тему передачи объекта.

Ранее секретарь петербургской епархии отец Сергий обратился с просьбой выделить помещение, в котором служители могли бы хранить свое облачение и переодеваться. 

Власти рассматривают для этого помещения за алтарем, сообщил "78.ru". На данный момент они используются экскурсоводами музея. Также возможен вариант со свободными помещениями на цокольном этаже храма. 

В комитете имущественных отношений готовы заняться подбором дополнительных помещений для размещения экскурсоводов и других целей музея. Их будут искать среди объектов нежилого фонда около храма. 

Вход в ризницу Спаса на Крови стал бесплатным до 31 мая. 

Фото: pixabay.com 

Теги: ризница, собор, спас на крови
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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