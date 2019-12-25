Вход в ризницу Спаса на Крови стал бесплатным

Посетить её можно до 31 мая.

С 15 февраля по 31 мая петербуржцы и гости города могут посетить ризницу-музей храма Спас на Крови совершенно бесплатно. Об этом сообщается на официальной странице музея-памятника "Исаакиевский собор" ВКонтакте.

Часовня-ризница и храм Воскресения Христова вместе составляют единый архитектурный ансамбль. Здание ризницы построено в начале ХХ века по проекту архитектора Альфреда Парланда.

Напомним, что сам храм Спаса на Крови был возведён в том самом месте, где в 1881 году было совершено смертельное покушение на императора Александра II. Выражение "на крови" указывает на кровь царя.

Ранее мы сообщили, что Петербуржцев приглашают на день бесплатного посещения в Русский музей.

Фото: ВКонтакте