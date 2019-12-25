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Петербуржцев приглашают на день бесплатного посещения в Русский музей
Сегодня, 15:34
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arteliseev

Петербуржцев приглашают на день бесплатного посещения в Русский музей

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Вход будет свободным 25 апреля.

25 апреля Русский музей отпразднует своё 125-летие. В этот день вход на все выставки будет бесплатным.

Также в преддверии праздника музей подготовит для посетителей различные мероприятия. Уже в феврале откроется выставка "Александр III: император и коллекционер".

Ещё одним событием станет открытие парадных залов Михайловского замка после реконструкции.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге открылась выставка "Эхо экспрессионизма. Искусство Ленинграда середины – второй половины ХХ века".

Фото: ВКонтакте

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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