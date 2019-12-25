Петербуржцев приглашают на день бесплатного посещения в Русский музей

25 апреля Русский музей отпразднует своё 125-летие. В этот день вход на все выставки будет бесплатным.
Также в преддверии праздника музей подготовит для посетителей различные мероприятия. Уже в феврале откроется выставка "Александр III: император и коллекционер".
Ещё одним событием станет открытие парадных залов Михайловского замка после реконструкции.
Ранее мы сообщили, что в Петербурге открылась выставка "Эхо экспрессионизма. Искусство Ленинграда середины – второй половины ХХ века".
Фото: ВКонтакте
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