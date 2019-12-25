Выставка "Эхо экспрессионизма. Искусство Ленинграда середины – второй половины ХХ века"

После войны всякие попытки уйти в сторону формализма пресекались, а авангард 1910-х воспринимался почти как сон. В такой атмосфере и поднялась новая волна экспрессионизма. Подробнее об этом течении расскажет выставка в Мраморном дворце. В экспозицию входят порядка 200 работ из музеев и частных коллекций. Выставка продлится до 9 марта, вернисаж состоится 23 января.
Место: Мраморный дворец (Русский музей), ул. Миллионная, д. 5/1
Цена: от 0 до 400 рублей
Возрастное ограничение: 0+
Фото: Русский музей
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