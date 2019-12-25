В Смольном объяснили выросшие в два раза взносы за капремонт

Рост вызван объемом невыполненных городом работ и удорожанием стройматериалов.

Рост взносов на капремонт в два раза в Петербурге находит свое объяснение. Повышение тарифа с 4-5 рублей до 8-9 рублей вызвал большой объем невыполненного ремонта в городе, рассказал на часе правительства в ЗакСе вице-губернатор Николай Бондаренко.

По его словам, повышение цены вызывает также рост стоимости необходимых для ремонта материалов и меняющиеся технологии. Кроме того, Петербургу нужно каждый год тратить 20 млрд рублей на капремонт жилых домов, а накопившийся недоремонт на данный момент составляет порядка 100 млрд рублей. Вице-губернатор отмечает, что повышенный взнос позволит увеличить суммы на капремонт до 13 млрд рублей.

Несмотря на выросший тариф, Петербург только к сегодняшнему моменту поравнялся с другими регионами по сумме взносов на капремонт.

Ранее петербуржцы создали петицию против повышения тарифов на капремонт.

Фото: Piter.TV