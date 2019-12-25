В Смольный поступило 600 заявок на упрощенные летние кафе, из-за чего выдача разрешений происходит с задержкой, сообщили в комитете имущественных отношений.
В комитете уточнили, что задержка происходит из-за технических неполадок (информационная система не справляется с таким темпом работы), однако специалисты пообещали, что рассмотрят заявки за пять дней. Половину уже успели согласовать.
Ранее мы писали, что кафе и рестораны Петербурга открыли летние веранды.
Фото: Piter.TV
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