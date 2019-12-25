  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Смольный поступило 600 заявок на упрощенные летние кафе
Сегодня, 21:54
84
smirenny

В Смольный поступило 600 заявок на упрощенные летние кафе

0 0

Администрация пообещалась рассмотреть заявки за пять дней.

В Смольный поступило 600 заявок на упрощенные летние кафе, из-за чего выдача разрешений происходит с задержкой, сообщили в комитете имущественных отношений. 

В комитете уточнили, что задержка происходит из-за технических неполадок (информационная система не справляется с таким темпом работы), однако специалисты пообещали, что рассмотрят заявки за пять дней. Половину уже успели согласовать. 

Ранее мы писали, что кафе и рестораны Петербурга открыли летние веранды.

Фото: Piter.TV

Теги: летние кафе и веранды, разрешения на упрощенные летние кафе
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии