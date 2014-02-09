В Петербурге продолжают работу более 700 ресторанных веранд

Установка и оформление летних площадок регулируется специальным положением, утвержденным правительством города.

Летний сезон в Петербурге теперь начинается раньше — с весны, а точнее с 16 апреля, и длится до середины октября, предоставляя владельцам заведений общепита дополнительное время для эксплуатации летних веранд и увеличения прибыли, пишет "Вечерний Санкт-Петербург".

Такое нововведение связано с пожеланиями самих рестораторов, обратившихся с просьбой начать летний сезон на две недели раньше. Причиной послужило появление множества солнечных дней уже в апреле, что позволило быстрее адаптироваться к теплым месяцам и получать дополнительный доход от открытых пространств, куда стремятся выйти посетители.

По официальным данным, представленными Комитетом по имущественным отношениям, по состоянию на конец сезона действует 711 разрешений на установку временной уличной мебели возле кафе и ресторанов, из которых 201 документ был выдан в первом полугодии 2025 года.

Установка и оформление летних площадок регулируется специальным положением, утвержденным правительством города. Оно устанавливает перечень элементов внешнего благоустройства, таких как столы, стулья, зонтики, вазоны и другое оборудование, разрешённое для установки вне помещений заведения. При этом площадь открытой террасы не должна превышать габариты самого ресторана, а расстояние для прохода пешеходов должно быть не менее полутора метров. Кроме того, летние площадки обязаны закрываться с полуночи до 8 утра.

Михаил Амосов, депутат ЗакСа, предложил закрепить порядок размещения летних кафе отдельным городским законом, регламентирующим точные правила и ограничения, учитывающие особенности каждой конкретной улицы и позволяющие властям вводить запрет на размещение объектов в определенных зонах. По мнению депутата, такие законодательные шаги необходимы для чёткого регулирования взаимоотношений бизнеса и административных органов, определяя конкретные права и обязанности сторон.

Ранее мы сообщили о том, что благоустройство скейт-площадки рассматривается в парке Героев-Пожарных.

Фото: Piter.TV