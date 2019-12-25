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В Смольный передали смартфоны для врачей и больных коронавирусом
Сегодня, 12:09
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IRINA_CHALKINA

В Смольный передали смартфоны для врачей и больных коронавирусом

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Ранее компания выделила 3670 планшетов для школьников.

В четверг, 23 апреля, стало известно о том, что в Смольный передали смартфоны для врачей и больных коронавирусом. Об этом заявил гендиректор компании, передавшей смартфоны, Алексей Мельников.

В этом мы видим и проявление социальной ответственности бизнеса, и простую человеческую возможность поддержать тех, кто реально работает в опасных для здоровья условиях

отметил Мельников

Напомним, что ранее соответствующая компания передала петербургским школьникам 3670 планшетов  для дистанционного обучения. 

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы подали иск к Смольному из-за ограничений в связи с коронавирусом.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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