Ранее компания выделила 3670 планшетов для школьников.

В четверг, 23 апреля, стало известно о том, что в Смольный передали смартфоны для врачей и больных коронавирусом. Об этом заявил гендиректор компании, передавшей смартфоны, Алексей Мельников.

В этом мы видим и проявление социальной ответственности бизнеса, и простую человеческую возможность поддержать тех, кто реально работает в опасных для здоровья условиях отметил Мельников

Напомним, что ранее соответствующая компания передала петербургским школьникам 3670 планшетов для дистанционного обучения.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы подали иск к Смольному из-за ограничений в связи с коронавирусом.

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