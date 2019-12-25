Петербуржцы подали иск к Смольному из-за ограничений в связи с коронавирусом

Они считают эти ограничения неправомерными в режиме рекомендованной самоизоляции.

Более 20 жителей Петербурга подали в суд коллективный иск о признании некоторых городских ограничений в связи с распространением коронавируса недействительными. Копия иска имеется в распоряжении "Интерфакса".

Заявители оспаривают постановление правительства Петербурга от 13 марта N121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". Адвокат Иван Павлов пояснил, что претензии есть не к самим запретам, а к правовой неопределенности, которая возникла при их введении.

Наша цель не отменить все перечисленные в иске запреты, а придать им законный характер. <…> Чтобы были легализованы не только запреты для граждан, но и компенсации ущерба, связанные с введением специального режима. Иван Павлов, адвокат

Адвокат подчеркнул, что они при этом не призывают нарушать предписанный режим самоизоляции. Истцы считают незаконными запреты на посещение фитнес-центров, парков, офисов, запрет на работу каршеринга и т.д. Все эти запреты, следует из иска, неправомерны без объявления режима ЧП или ЧС.

Иск направлен в Санкт-Петербургский городской суд. Ответчиком по иску заявлено правительство города, в качестве заинтересованного лица – городская прокуратура.

В Петербурге выявили 191 новый случай коронавирусной инфекции.

Фото: Piter.TV