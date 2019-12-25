В Смоленском сквере "Ленсвет" завершил реконструкцию освещения

На сегодняшний день в общественном пространстве установили 28 современных светодиодных светильников.

В Московском районе Петербурга "Ленсвет" завершил реконструкцию освещения Смоленского сквера. Об этом 18 сентября сообщили в пресс-службе предприятия.

В конце июля начались работы по обновлению освещения в зеленой зоне. На сегодняшний день в общественном пространстве установили 28 современных светодиодных светильников. Для их подключения к системе электроснабжения проложили 380 метров кабеля.

Сообщается, что до конца 2021 года в Московском районе на шести объектах планируют модернизировать систему освещения. Сейчас ведутся работы на Краснопутиловской улице, в квартале между Бассейной, Кубинской, Краснопутиловской улицами и Новоизмайловским проспектом. В ближайших планах у специалистов приступить к реконструкции освещения Звёздной улицы.

На участке от площади Победы до набережной Обводного канала длиной в 7 км установили 1717 светодиодных светильников. Проект получил Евразийскую премию по светотехнике и электронике "Золотой фотон".

Ранее Piter.tv писал, что осенью в Каменногорске завершат благоустройство центрального парка.

Фото: Piter.tv