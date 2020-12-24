В Смоленской области двух жителей обвинили в бандитизме и убийствах

В СК РФ рассказали о расследовании.

Российские следователи возбудили уголовное дело в отношении двух жителей Смоленской области, которые создали в 90-е годы вооруженную группировку. В настоящее время обвиняемые в преступлениях, совершенных в 1998 году и 2003 году, в том числе убийствах, взяты под стражу в зале суда. В надзорном ведомстве пояснили, что не позднее 1990 года в регионе двое мужчин, а также иные лица создали вооруженную группу для нападения на граждан и организации. Один из членов ОПГ поджег торговый павильон, расположенный в поселке Гедеоновка, а также избил свидетелей преступления. Пострадавшими оказались отец и сын. Они были госпитализированы, а старший скончался спустя четыре дня. Второй фигурант расследования в 2003 году убил участника противодействующей группировки на глазах у его спутницы. Девушка не пострадала.

Мужчинам предъявлено обвинение по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 209, 105 УК РФ, по ходатайству следователя судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. пресс-служба СК РФ по региону

Сотрудники МВД разоблачили сеть нарколабораторий, управляемую с Украины.

Фото и видео: Следственный комитет России