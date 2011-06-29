Сотрудники МВД разоблачили сеть нарколабораторий, управляемую с Украины

Полицейские задержали 21 фигуранта, из них 12 являются украинцами.

Сотрудники МВД России разоблачили в нескольких регионах сеть нарколабораторий, управляемую с Украины. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

В опубликованном заявлении отмечается, что в течение нескольких лет злоумышленниками была создана сеть нарколабораторий в Московской, Псковской и Рязанской областях. Полицейские задержали 21 фигуранта, из них 12 являются украинцами. В результате рейда в Псковской области полицейские обнаружили около пяти тонн прекурсоров и порядка 150 кг готового мефедрона.

Всего в рамках расследования было изъято почти полторы тонны "синтетики" и более 35 тонн компонентов для ее изготовления. Расследование ведет следственный департамент МВД.

Ранее мы сообщали, что в Краснодаре полицейские изъяли свыше 420 тысяч пачек сомнительных сигарет.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА