Инспектор отказался от 15 тысяч долларов.

В Смоленске отказавшийся от взятки сотрудник таможни получит премию. Об этом сообщается на на официальном сайте ФТС. Известно, что деньги за беспрепятственный провоз контрабанды представителю закона предложил водитель. Речь идет о 15 тысячах долларов. В результате в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 291 УК РФ.

Сотрудник Смоленской таможни отказался от взятки в размере 15 тысяч долларов США, которую ему предложил 61-летний житель Смоленска за сокрытие выявленных нарушений при проведении таможенного досмотра товаров. пресс-служба ФТС России

Напомним, что таможенники остановили грузовик с китайскими товарами еще в конце 2021 года. Машина двигалась по трассе М-1 "Беларусь". В фуре находились 390 упаковок бытовых массажеров. Инспектор решил направить товар на осмотр, в ходе которого были установлены нарушения. За сокрытие преступления инспектору была предложена взятка, от которой он отказался. Далее должностное лицо сообщило о коррупционном склонении следователям.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости