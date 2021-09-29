Представитель областной Думы подозревается в посредничестве в покушении на взяточничество.

В Новгородской области задержан депутат областной Думы. Об этом сообщается на YouTube-канале Следственного комитета России. По информации от надзорного ведомства, поимка подозреваемого произошла в рамках расследования уголовного дела в отношении заместителя директора по инвестиционной деятельности местного филиала ПАО "МРСК Северо-Запада".

Политика подозревают по части 3 статьи 30, части 4 статьи 291.1 УК РФ. Следствие предполагает, что мужчина с 2020 по 2021 года являлся посредников в покушении на получение взятки со стороны одной из подрядных организаций региона. Сумма составила около 2,5 млн рублей. Частично взятка (свыше 180 тысяч рублей) при помощи депутата была передана получателем. Однако до конца завершить преступную схему не удалось.

Напомним, что заместитель руководителя Новгородского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 30 и части 6 статьи 290 УК РФ. Он заключен под стражу на два месяца с 18 августа текущего года. Аналогичная мера пресечения выбрана для второй стороны (местного бизнесмена).

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Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России

