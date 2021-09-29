В Москве "сотрудница ПФР" похитила у пенсионерки все ее сбережения

Преступница задержана полицией.

Женщина под видом социального работника выманила у пенсионерки все сбережения. Преступление совершено в Москве. Об этом рассказали представители правоохранительных органов на официальном сайте. В настоящее время подозреваемая задержана полицией. Известно, что женщине удалось обмануть 84-летнюю ветерана труда.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 158 УК РФ. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. пресс-служба МВД РФ

Потерпевшая рассказала, что мошенница представилась ей по телефону сотрудником пенсионного фонда. Она объяснила, что гражданке необходимо явиться в отделение ПФР ради получения государственной надбавки к пенсии. После этого преступница заверила пострадавшую в том, что из-за денежной реформы следует принести все имеющиеся деньги за их замены на новые. Из-за плохого самочувствия пенсионерка отказалась ехать в офис по состоянию здоровья, поэтому мошенница приехала к ней домой сама.

Подозреваемая "забыла" печать организации у других жильцов дома и пообещала вернуться с ней сразу, как заберет. Пенсионерка подписала заявление на получение выплат и обмен денежных средств. Вскоре мошенница покинула квартиру и больше не вернулась. Потерпевшая обнаружила потерю 1,5 млн рублей и обратилась в полицию.

Подпольную оружейную мастерскую обнаружили в жилом доме в Новосибирске.

Фото и видео: официальны сайт МВД России