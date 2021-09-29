Подпольную оружейную мастерскую обнаружили в жилом доме в Новосибирске

Мужчина создал схрон с инструкциями по изготовлению оружия.

Правоохранители задержали в Новосибирске подозреваемого в незаконном обороте оружия и боеприпасов. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Пойман 47-летний местный житель. Ранее мужчина уже был судим. Полиция считает, что он в марта 2019 года по сентябрь 2021 года нелегально покупал вооружение, которое потом хранил у себя в доме.

Во время обысков сотрудники МВД обнаружили пистолет-пулемет и револьвер. В конструкциях оружия были внесены изменения. Также выявлены сыпучие вещества (бездымный порох) с общей массой в 400 граммов, 100 патронов. В специально оборудованном схроне также находились чертежи и литература по сборке оружия.

В отношении фигуранта расследования возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 222.1 УК РФ, а также по части 1 статьи 223 УК РФ. Мужчина находится под стражей.

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Фото и видео: официальный сайт МВД России