Мошенники искусственно окрашивали товар.

В Оренбургской области продавали контрафактные крашеные семечки. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Известно, что факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье за нелегальное использование товарного знака (часть 3 статьи 180 УК РФ). Ущерб составил более 1 млн рублей. Полиция изъяла из оборота свыше 450 кг контрафакта.

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Оренбургской области пресечена деятельность цеха, нелегально выпускавшего семена масличных культур под марками известных производителей. Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ

Установлено, что продукция изготавливалась на 31-ом километре автомобильной дороги Оренбург – Илек. Там злоумышленники арендовали склад. Товар реализовывался по местным торговым точкам при помощи сети Интернет. В настоящее время подозреваемые сознались в преступлении. Они рассказали, что искусственно окрашивали семена при помощи жидкой краски в фиолетовый, зеленый, желтый и синий цвета (такие оттенки получаются при обработки семян специальными органическими веществами).

В Крыму завершено расследование уголовного дела по факту совершения экологического преступления.

Фото и видео: официальный сайт МВД России