Браконьеры вылавливали особо ценные виды рыб.

В Крыму завершено расследование уголовного дела по факту совершения экологического преступления. Об этом сообщается на YouTube-канале Следственного комитета России. Фигурантами стали пятеро местных жителей. Они обвиняются по части 3 статьи 258.1 УК РФ (по статье за нелегальную добычу биоресурсов, занесенных в Красную Книгу).

Следствие установило, что в период с января по февраль текущего года подозреваемые незаконно добывали, транспортировали и хранили особо ценные водные ресурсы. Специалисты изъяли у мужчин 72 особи семейства осетровых. В дальнейшем браконьеры намеревались продать рыбу. В настоящее время подозреваемые задержаны. Материалы направлены для утверждения в Прокуратуру России. После этого дело поступит в судебную инстанцию.

СК предъявил обвинение сотрудникам частной клиники "Медицина 24/7".

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России