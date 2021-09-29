СК предъявил обвинение сотрудникам частной клиники "Медицина 24/7"

Из-за действий фигурантов расследования погибла женщина.

Следственный комитет России предъявил обвинение трем сотрудникам частной клиники "Медицина 24/7". Об этом рассказала официальный представитель надзорного ведомства Светлана Петренко. По информации от специалиста, подозреваемые оказывали услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья клиентов (по пункту "а" части 2 статьи 238 УК РФ).

Фигурантами расследования стали генеральный директор клиники Олег Серебрянский, заведующий отделением клиники Руслан Павлов и анестезиолог-реаниматолог Павел Наумов. Следствие считает, что в июле 2019 года подозреваемые решили получить прибыль за счет оказания медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Для этого у медиков не было необходимого оборудования, специалистов. Они также нарушили стандарты оказания помощи и госпитализировали женщину с диагнозом "острый инфаркт миокарда, острая сердечно-сосудистая недостаточность". Клиентка находилась в стационаре без необходимого лечения. После несвоевременного перевода в ГБУЗ "ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова, пострадавшая умерла.

В настоящее время гендиректор клиники объявлен в международный розыск. Он находится на территории Турции. Мужчину заочно арестовали. Павлов и Наумов находятся под стражей. СК РФ наложил арест на имущество компании и самого бизнесмена Серебрянского.

В Тверской области нашли скелетированное тело пропавшего год назад подростка.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России