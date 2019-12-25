В Тверской области нашли скелетированное тело пропавшего год назад подростка

Тело было обнаружено сотрудниками МЧС с вертолета.

В Тверской области обнаружено скелетированное тело несовершеннолетнего, который пропал около года назад. Об этом информирует пресс-служба СУ СК России по региону.

По данным следствия, подросток пропал без вести в ноябре 2020 года. Молодой человек был в гостях у своих знакомых в деревне Рогожа, после чего ушел в направлении города Осташков. Домой юноша так и не вернулся. По факту пропажи несовершеннолетнего было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

В поисковых мероприятиях на протяжении 10 месяцев принимали участие следователи, криминалисты, полиции, кинологи, а также спасатели и волонтеры. Останки подростка были обнаружены с вертолета МЧС.

Следственный комитет назначил проведение ряда судебных экспертиз. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в войсковой части Свердловской области был найден мертвым солдат срочной службы. Инцидент произошел в той же части, где накануне погиб другой военнослужащий.

Фото: пресс-служба СУ СК по Тверской области