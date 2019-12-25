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В Петербурге в Смоленке утонул мужчина
Сегодня, 16:15
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nastya960

В Петербурге в Смоленке утонул мужчина

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Спасатели прибыли на место проиcшествия через 6 минут после звонка.

Спасатели вытащили из реки Смоленки тело мужчины. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В 15:35 на пульт дежурному поступило сообщение о мужчине в воде, по адресу набережная Смоленки, 5. Прибывшие в 15.41 спасатели достали из воды тело утонувшего.

Как рассказал 78.кг источник в экстренных службах, какое-то время добраться до тонувшего спасателям мешал стоящий на реке катер. Также выяснилось, что три молодых человека пошли купаться, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

В Ленобласти годовалый ребенок едва не утонул и впал в кому.

Фото: pixabay 

Теги: смоленка, утонул
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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