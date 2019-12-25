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В Ленобласти годовалый ребенок едва не утонул и впал в кому
Сегодня, 15:06
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Arinablinova

В Ленобласти годовалый ребенок едва не утонул и впал в кому

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Предполагается, что ребенок свалился в воду. 

В субботу, 4 июля, годовалого мальчика госпитализировали в Детскую городскую больницу №1 в Петербурге после того как он едва не утонул и впал в кому. Об этом рассказали 47news.

Известно, что ребенка привезли в больницу из садоводства рядом с деревней Коновалово. Предполагается, что ребенок свалился в воду. 

Отмечается, что сегодня мальчика удалось спасти. После полудня он пришел в себя. Обстоятельства случившегося на данный момент устанавливаются. 

Ранее мы писали, что в Невском районе водитель сбил ребенка на самокате.

Фото: Pixabay

Теги: вода, ребенок
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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