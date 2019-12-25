В Ленобласти годовалый ребенок едва не утонул и впал в кому

Предполагается, что ребенок свалился в воду.

В субботу, 4 июля, годовалого мальчика госпитализировали в Детскую городскую больницу №1 в Петербурге после того как он едва не утонул и впал в кому. Об этом рассказали 47news.

Известно, что ребенка привезли в больницу из садоводства рядом с деревней Коновалово. Предполагается, что ребенок свалился в воду.

Отмечается, что сегодня мальчика удалось спасти. После полудня он пришел в себя. Обстоятельства случившегося на данный момент устанавливаются.

Ранее мы писали, что в Невском районе водитель сбил ребенка на самокате.

Фото: Pixabay