В Невском районе водитель сбил ребенка на самокате

Ребенок находится в тяжелом состоянии.

Водитель иномарки сбил мальчика на самокате в Невском районе Петербурга. Подробности сообщила пресс-служба УГИБДД по городу и области.

Инцидент произошел 28-го июня около 14:00 у дома №9 на проспекте Солидарности. Водитель "Фольксвагена" 1975-го года рождения сбил мальчика 2010-го года рождения. Ребенок переезжал дорогу на самокате на запрещающий сигнал светофора.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что водители устроили разборки в пробке на Приморском шоссе.

Фото: pixabay.com