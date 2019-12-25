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В Невском районе водитель сбил ребенка на самокате
Сегодня, 16:14
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В Невском районе водитель сбил ребенка на самокате

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Ребенок находится в тяжелом состоянии.

Водитель иномарки сбил мальчика на самокате в Невском районе Петербурга. Подробности сообщила пресс-служба УГИБДД по городу и области.

Инцидент произошел 28-го июня около 14:00 у дома №9 на проспекте Солидарности. Водитель "Фольксвагена" 1975-го года рождения сбил мальчика 2010-го года рождения. Ребенок переезжал дорогу на самокате на запрещающий сигнал светофора. 

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

По факту ДТП проводится проверка. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что водители устроили разборки в пробке на Приморском шоссе. 

Фото: pixabay.com 

Теги: пешеходный переход, самокат
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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