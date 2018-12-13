У Смоленки нашли гранату времен ВОВ: снаряд вывез ОМОН и Росгвардия

В Василеостровском районе Петербурга нашли снаряд, оставшийся со времен ВОВ.

В Василеостровском районе Петербурга местные жители обнаружили снаряд времен ВОВ. Очевидцы вызвали представителей ОМОН. Специалисты утилизировали находку. По данным пресс-службы Росгвардии, обнаруженный объект представлял собой гранату Ф1.

Известно, что боевую единицу нашли петербуржцы в исторической части района: улице Беринга, около 27 дома. Они отметили, что заметили гранату вблизи реки Смоленки. К половине девятого вечера 9 мая снаряд уже вывезли.

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Фото: Piter.tv