В Петербурге установят бюст отцу-основателю Уругвая

Идею предложил журналист Сергей Брилев.

Российский телеведущий Сергей Брилев предложил установить в Петербурге памятник уругвайскому лидеру . Об этом журналист сообщил на собственной страничке в Facebook. Спикер считает, что городу на Неве не хватает монумента в честь Хосе Херварио Артигасу.

Можете меня считать сумасшедшим комментирует свою идею журналист

Брилев объяснил, что внес инициативу еще в феврале 2019 года, когда отцу-основателю Уругвая дали звание почетного жителя Северной столицы. Предложение сразу же одобрили в Сенате.

Отметим, что три года назад в Уругвае установили памятник Фаддею Беллинсгаузену. Архитектурная композиция в память о русском капитане расположена в Монтевидео. Немногим ранее там же появились бронзовые бюсты Гагарина, Пушкина и Толстого.

Ранее Piter.tv писал о том, что эксперты рассказали о реконструкции Конюшенного двора.

Фото: Piter.tv