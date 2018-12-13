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В Петербурге установят бюст отцу-основателю Уругвая
Сегодня, 10:17
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lesjasap

В Петербурге установят бюст отцу-основателю Уругвая

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Идею предложил журналист Сергей Брилев.

Российский телеведущий Сергей Брилев предложил  установить в Петербурге памятник уругвайскому лидеру . Об этом журналист сообщил на собственной страничке в Facebook. Спикер считает, что городу на Неве не хватает монумента в честь Хосе Херварио Артигасу.

Можете меня считать сумасшедшим

комментирует свою идею журналист

Брилев объяснил, что внес инициативу еще в феврале 2019 года, когда отцу-основателю Уругвая дали звание почетного жителя Северной столицы. Предложение сразу же одобрили в Сенате.

Отметим, что три года назад в Уругвае установили памятник Фаддею Беллинсгаузену. Архитектурная композиция в память о русском капитане расположена в Монтевидео. Немногим ранее там же появились бронзовые бюсты Гагарина, Пушкина и Толстого.

Ранее Piter.tv писал о том, что эксперты рассказали о реконструкции Конюшенного двора.

Фото: Piter.tv

Теги: отец-основатель, сергей брилев, уругвай
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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