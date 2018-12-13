В Петербурге установят бюст отцу-основателю Уругвая

Российский телеведущий Сергей Брилев предложил установить в Петербурге памятник уругвайскому лидеру . Об этом журналист сообщил на собственной страничке в Facebook. Спикер считает, что городу на Неве не хватает монумента в честь Хосе Херварио Артигасу.
Можете меня считать сумасшедшим
комментирует свою идею журналист
Брилев объяснил, что внес инициативу еще в феврале 2019 года, когда отцу-основателю Уругвая дали звание почетного жителя Северной столицы. Предложение сразу же одобрили в Сенате.
Отметим, что три года назад в Уругвае установили памятник Фаддею Беллинсгаузену. Архитектурная композиция в память о русском капитане расположена в Монтевидео. Немногим ранее там же появились бронзовые бюсты Гагарина, Пушкина и Толстого.
Ранее Piter.tv писал о том, что эксперты рассказали о реконструкции Конюшенного двора.
Фото: Piter.tv
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