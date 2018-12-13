Нужно сохранить: эксперты о реконструкции Конюшенного двора

В городе на Неве ищут варианты возродить красоту памятника архитектуры XVIII века. Инвесторы предлагают превратить рассыпающийся Конюшенный двор в культурное пространство для горожан и гостей Петербурга.

Уникальный архитектурный ансамбль петровской эпохи расположен в самом сердце города, в непосредственной близости от таких знаковых мест культурной столицы как Собор Воскресения Христова на Крови, Марсово поле, Михайловский сад. Однако уже несколько лет территория Конюшенного двора остается закрытой, строения ветшают и разрушаются, обрастая мусором. Еще семь лет назад специалисты оценивали состояние зданий как изношенных на 63-65%. Постройки, очевидно, нуждаются в реконструкции, считают эксперты.

Это памятник архитектуры федерального значения, несомненно, он требует сохранения рассказывает архитектурный критик Мария Элькина

Восстановление и поддержание масштабного строения требует многомиллиардных вложений. Финансовую помощь уже не раз предлагали инвесторы. В 2010 году компания "Плаза Лотос Групп" планировала вложить в реконструкцию около 5 млрд рублей, приспособив здания под апарт-отель. Но проект вызвал бурную негативную реакцию градозащитников и был отклонен.

Было установлено, что данный вид коммерческой эксплуатации не соответствует функциональному назначению здания, к тому же требует нарушения конструкции галереи прокомментировала архитектурный критик Мария Элькина.

Недопустимо нарушение архитектуры здания, такое как надстройка мансардного этажа, которую предполагал один из проектов. Большие опасения вызывает также идея использования подземного пространства, оно сейчас частично подтоплено дополнила координатор градозащитного движения "Живой город" Юлия Минутина.

Более того, конструкции сейчас весьма слабы, часть из них подпирается балками, поэтому изменение архитектуры здания может привести к непредсказуемым последствиям.

Позже Конюшенный двор передали городу, с 2016 года он находится в ведении Музея истории Петербурга. Озвучивались идеи организовать на данной территории музейные экспозиции. Пока же архитектурный памятник представляет собой удручающее зрелище, несмотря на то, что на противоаварийные работы уже потрачено 260 млн рублей. Как пишет "Фонтанка", город фактически ведет консервацию здания, средств не хватает даже на реставрационные работы.

Сложившуюся вокруг выгодной, но ныне заброшенной площади, ситуацию вновь подметил петербургский бизнес. На сегодня существует сразу несколько проектов от инвесторов. Так компания "Тандем-Истейт" предлагала превратить Конюшенное ведомство в арт-кластер: многофункциональное культурное пространство для проведения выставок, с информационно-туристическим центром и театрально-концертной площадкой. Реализация проекта потребует 5 лет, инвестор намерен уложиться в бюджет в 2 млрд рублей. Предложение поддержал Совет по сохранению культурного наследия, так как подобная концепция учитывает особенности объекта.

Необходимо сохранить вот эти помещения конюшен – потому что они фантастическое впечатление производят. Собственно, отсюда и взялась идея какого-то выставочного, культурного пространства, чтобы использовать их в первозданном виде объясняет градозащитница Юлия Минутина.

Не так давно компания "Старт Девелопмент" презентовала обновленный проект реконструкции зданий Конюшенного ведомства стоимостью около 8 млрд рублей. Инвестор предлагает организовать там крупнейший в России (17 тыс. кв. метров) музей современного искусства с ресторанами, магазинами, конференц-залом и подземным паркингом. По проекту сам огороженный строениями двор предполагается не использовать, зато хотят освободить набережные реки Мойки и канала Грибоедова от автомобилей, заняв их полуоткрытыми кафе. Предыдущую версию проекта эксперты отвергли как менее интересную для города.

Среди претендентов на инвестиции отмечают также ООО "Магазин купцов Елисеевых". Компания имеет успешный опыт подобного рода: с 2010 по 2012 год она вела работы в Доме торгового товарищества "Братья Елисеевы", который на сегодня является одной из самых ярких и популярных достопримечательностей города. Однако детали проекта реконструкции Конюшенного двор" компания пока не афиширует.

Юлия Минутина отметила, что у компании, имеющей опыт реконструкции подобных объектов больше преимуществ.

Градозащитники действительно принимают активное участие в работе над концепцией реконструкции. Остается надеяться, что совместно участники обсуждений придут к единому решению, которое удовлетворит все заинтересованные стороны и не позволит кануть в лету такому прекрасному памятнику.