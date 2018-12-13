Известная уругвайская модель Фатими Давила найдена мертвой в отеле Мехико

Известно, что девушка прибыла в столицу Мексики более недели назад, 23 апреля, для модельного кастинга.

Фатими Давила, 31-летняя уругвайская модель, прославившаяся на весь мир благодаря победе в конкурсе красоты "Мисс Уругвай-2006" обнаружена местными правоохранительными органами мертвой в одной из гостиниц города Мехико.

Известно, что девушка прибыла в столицу Мексики более недели назад, 23 апреля, для модельного кастинга (каталог это, лукбук, или же показ не уточняется).