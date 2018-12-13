Известная уругвайская модель Фатими Давила найдена мертвой в отеле Мехико

Фатими Давила, 31-летняя уругвайская модель, прославившаяся на весь мир благодаря победе в конкурсе красоты "Мисс Уругвай-2006" обнаружена местными правоохранительными органами мертвой в одной из гостиниц города Мехико.
Известно, что девушка прибыла в столицу Мексики более недели назад, 23 апреля, для модельного кастинга (каталог это, лукбук, или же показ не уточняется).
Фатими Давила после победы в национальном конкурсе красоты и участии в шоу "Мисс Вселенная" успешно работала в модельном бизнесе и была хорошо известна в южноамериканском регионе. В связи с ее гибелью мексиканские СМИ напомнили, что за последний год в Мексике погибли несколько иностранных моделей, приехавших сюда на работу.
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