В Смольный "переехал" деревянный ангел

Деревянную скульптуру ангела привезли из церкви Святой Великомученицы Екатерины на Кадетской линии.

В Смольный собор привезли деревянную скульптуру ангела с купола церкви Святой Великомученицы Екатерины на Кадетской линии. Об этом сообщил Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

В прошлом году эту деревянную скульптуру, которой исполнилось уже 200 лет, законсервировали. По словам специалистов, ангел был настолько поврежден, что устанавливать его на куполе церкви на Васильевском острове было бы слишком опасно - скульптура не выдержит петербургской погоды.

Точная копия ангела с воссозданным крестом была установлена на купол церкви Святой Великомученицы Екатерины 2 декабря 2017 года. Пресс-служба КГИОП

В среду, 29 августа вырезанная из дерева скульптура с металлическим каркасом, обшитая листовым свинцом, теперь "переехала" в Смольный собор.

В начале августа в Пушкине открыли памятник героям Первой мировой.

Фото: Игорь Албин/ ВК