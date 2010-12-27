Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
В Пушкине открыли памятник героям Первой мировой
Сегодня, 15:58
0
nastya960
266

В Пушкине открыли памятник героям Первой мировой

0
 
 

Торжественное открытие состоялось сегодня у Собора святой великомученицы Екатерины.

Сегодня, 1 августа, у Собора святой великомученицы Екатерины торжественно открыли памятник "1914", посвященный героям Первой мировой войны. Об этом сообщают российские СМИ.

На церемонию прибыли и.о. губернатора  Санкт-Петербурга Александр Говорунов, епископ Царскосельский Маркелл и автор памятника, скульптор Владимир Горевой.

Этот памятник - напоминание всем нам о том, как хрупок мир и как легко его разрушить, если не слышать друг друга

Александр Говорунов, вице-губернатор

Скульптура представляет собой священника, который благословляет солдат на битву. Этот памятник увековечит подвиг русских воинов в Первой мировой войне. Торжественная церемония завершилась возложением цветов к  памятнику. 

Ранее мы писали, что выборгский трамвай дополнили скульптурами.

Фото: Дмитрий Матлин/ ВК

Теги: памятник , первая мировая , пушкин , царское село
Категории: Лента новостей

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5