В Пушкине открыли памятник героям Первой мировой

Торжественное открытие состоялось сегодня у Собора святой великомученицы Екатерины.

Сегодня, 1 августа, у Собора святой великомученицы Екатерины торжественно открыли памятник "1914", посвященный героям Первой мировой войны. Об этом сообщают российские СМИ.

На церемонию прибыли и.о. губернатора Санкт-Петербурга Александр Говорунов, епископ Царскосельский Маркелл и автор памятника, скульптор Владимир Горевой.

Этот памятник - напоминание всем нам о том, как хрупок мир и как легко его разрушить, если не слышать друг друга Александр Говорунов, вице-губернатор

Скульптура представляет собой священника, который благословляет солдат на битву. Этот памятник увековечит подвиг русских воинов в Первой мировой войне. Торжественная церемония завершилась возложением цветов к памятнику.

Ранее мы писали, что выборгский трамвай дополнили скульптурами.

Фото: Дмитрий Матлин/ ВК