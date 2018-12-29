В Смольном сменилось еще шесть председателей комитетов

На этот раз женщин-руководителей не прибавилось.

В Смольном должностей лишились еще шестеро руководителей профильных комитетов. Глава Правительства Петербурга подписал распоряжения о назначении новых председателей. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В отставку подал Игорь Князев, который занимал пост начальника Комитета по территориальному развитию. Его заменит глава МО "Сестрорецк" Александр Бельский.

Роман Голованов заступил на пост председателя Комитета по инвестициям. Чиновник закончил СПбГУ по специальности "менеджмент", а с 2008 по 2018 года отвечал в ведомстве за сектор ГЧП.

Руководить комитетом имущественный отношений назначили Валерия Калугина. В 2000 году политик закончил институт Генеральной прокуратуры в Северной столице по профилю "юриспруденция". Он также работал в комитете по земельным ресурсам, но оставил пост.

Изменения коснулись и Комитет по здравоохранению. Его возглавил Дмитрий Лисовец. Петербуржец является начальником 40-ой больницы. Управление Комитетом по промышленности отдали Юрию Калабину, бывшему генеральному директору РЖД. Комитет по экономическому развитию приобрел нового лидера в лице Валерия Москаленко, ранее выполняющего функции заместителя председателя.

Напомним, что Смольный объяснил все три названия стадиона на Крестовском.

Фото: Piter.tv