Смольный: Основной вал сообщений о минировании идет из-за границы

В день насчитывается от 30 до 80 сообщении о взрывчатке.

Сообщения о минировании, срывающие нормальную работу инфраструктуры Санкт-Петербурга, поступают из-за границы. Такой факт озвучили представители Смольного во время визита в одну городских школ, сообщают местные СМИ.

По данным администрации города на Неве, в день насчитывается от 30 до 80 сообщении о взрывчатке. Почти все они поступают из-за границы, однако и местные "шутники", около 2%, сильно усложняют жизнь людям. Из-за угроз ежедневно в Петербурге прерывается работа учебных заведений, гипермаркетов, исследовательских институтов и других зданий городской инфраструктуры. В Смольном заверили, что спецслужбы продолжат вести работы по ликвидации проблемы.

Напомним, что в последние недели на Петербург обрушилась волна сообщений о минировании различных объектов. На электронные адреса ТЦ, учебных и медицинских учреждений, гипермаркетов, рынков приходят письма с содержанием:

Поздравляем Вас, здание заминировано. Бомба без запаха, корпус из пластика, металлодетекторы не обнаружат, собаки не найдут. Есть урановые и ртутные заложения. Бомба реагирует на движения, вибрацию, звуки. Таймер автоматически активировался с момента открытия письма. Желаем попасть в рай!"

По данным СМИ в последний день зимы в Петербурге "заминировали" 33 объекта, откуда вывели 15 тысяч человек.

Видео: Piter.TV

