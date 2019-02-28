За день в Петербурге эвакуировали 15 тысяч человек

Всего в Петербурге за день осмотрели 33 объекта.

Накануне, 27 февраля, в Петербурге "заминировали" 33 объекта. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Волна "минирований" в Петербурге идет уже вторую неделю. На электронные адреса ТЦ, учебных и медицинских учреждений, гипермаркетов, рынков приходят письма все с тем же содержанием:

Поздравляем Вас, здание заминировано. Бомба без запаха, корпус из пластика, металлодетекторы не обнаружат, собаки не найдут. Есть урановые и ртутные заложения. Бомба реагирует на движения, вибрацию, звуки. Таймер автоматически активировался с момента открытия письма. Желаем попасть в рай!",

В итоге 27 февраля в Петербурге осмотрели 33 объекта, откуда вывели 15 тысяч человек.

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Видео: Piter.TV