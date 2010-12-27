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В минувшие выходные 62 тысячи человек очищали Петербург от снега и наледи
Сегодня, 11:53
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Alena_Zinovieva

В минувшие выходные 62 тысячи человек очищали Петербург от снега и наледи

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Общими усилиями удалось убрать 60 млн квадратных метров.

В Смольном посчитали, сколько человек убирали Петербург от снега и наледи в минувшие выходные. По словам чиновников, в субботу, 9 февраля, с ломами и лопатами на улицы города вышли 35 тысяч человек. В воскресенье, 10 февраля, эта цифра оказалась чуть меньше – 27 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Петербурга.

За выходные чиновники и бюджетники смогли очистить 2885 крыш, 1219 дворов и 450 тротуаров. Общими усилиями удалось убрать 60 млн квадратных метров.

Ранее мы писали, что в Петербурге уволили главу Фрунзенского района за некачественную уборку улиц.

Фото: пресс-служба администрации Центрального района

 

Теги: уборка петербурга, уборка снега и наледи
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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