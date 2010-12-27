В Смольном объявили о полной готовности стадиона "Санкт-Петербург" к ЧМ-2018

Стадион в Петербурге один из лучших в стране.

Сегодня, 14 марта, в Смольном под председательством губернатора Георгия Полтавченко состоялось очередное заседание Санкт-Петербургского регионального организационного комитета по координации работ по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года.

По результатам собрания главе города был вручен сертификат соответствия футбольного стадиона на Крестовском острове требованиям "зеленого строительства" – "Зеленый стандарт – Золото". Как отметил директор НП "Центр экологической сертификации – Зеленые стандарты" Рашид Исмаилов, сертификат отвечает самым строгим экологическим требованиям, которые предъявляет ФИФА к таким рода объектам.

Участники совещания обсудили вопросы готовности транспортной инфраструктуры, тренировочных площадок, проведения Фестиваля болельщиков.

По итогам проведения в начале этого года очередного инспекционного визита представителей ФИФА и АНО "Оргкомитет "Россия-2018" готовность Санкт-Петербурга к проведению Чемпионата мира в целом получила положительную оценку. 27 марта на стадионе "Санкт-Петербург" состоится товарищеский матч между национальными сборными России и Франции. Сообщил председатель Комитета по физической культуре и спорту Павел Белов

Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга